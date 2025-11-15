Srbija otvara generalni konzulat u Majamiju

Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju Generalnog konzulata Srbije u Sjedinjenim američkim državama, sa sedištem u Majamiju (savezna država Florida), objavljeno je u današnjem Službenom glasniku.

U odluci koju je potpisao premijer Đuro Macut navodi se da će konzularno područje ovog predstavništva obuhvatati teritoriju saveznih država Florida, Džordžija, Južna Karolina, Alabama, Misisipi, Luizijana, Portoriko i Devičanska ostrva. U odluci se takođe navodi da će ministarstvo spoljnih poslova „preduzeti potrebne mere za sprovođenje ove odluke“, a da ona stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku.