Dijana Hrka ušla u 14. dan štrajka: Njeno stanje stabilno i nepromenjeno

Nedeljnik pre 6 sati
Dijana Hrka ušla u 14. dan štrajka: Njeno stanje stabilno i nepromenjeno

Ratni veterani koju čuvaju šator u kome Dijana Hrka štrajkuje glađu rekli su da je njeno stanje stabilno i nepromenjeno, piše N1.

Dijana je majka Stefana Hrke koji se stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas je ušla u 14. dan štrajka. Reporterka N1 javila je da je u trenutku uključenja Dijana Hrka još spavala, te da nisu mogli da kažu ništa detaljnije, dok se ne probudi. Ona je juče posetila privatnu kliniku, bila je pregledana, primila infuziju i terapiju kiseonikom. Predlog lekara je bio da se zadrži u bolnici, ali ona je odlučila da se vrati u šator i nastavi
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Četrnaesti dan štrajka glađu Dijane Hrke: Stanje nepromenjeno

Četrnaesti dan štrajka glađu Dijane Hrke: Stanje nepromenjeno

Vreme pre 1 sat
"Mame za mamu": Žene iz Novog Sada pozivaju na hitnu akciju – okupljanje u 17.30 kod Dijane Hrke

"Mame za mamu": Žene iz Novog Sada pozivaju na hitnu akciju – okupljanje u 17.30 kod Dijane Hrke

Moj Novi Sad pre 3 sata
Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu, veterani kažu - njeno stanje nepromenjeno

Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu, veterani kažu - njeno stanje nepromenjeno

Glas Zaječara pre 6 sati
Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu

Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu

Danas pre 5 sati
Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu, veterani kažu - njeno stanje nepromenjeno

Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu, veterani kažu - njeno stanje nepromenjeno

N1 Info pre 7 sati
Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu: Veterani objasnili u kakvom je stanju

Dijana Hrka 14. dan štrajkuje glađu: Veterani objasnili u kakvom je stanju

Nova pre 6 sati
Dijana Hrka dve nedelje štrajkuje glađu

Dijana Hrka dve nedelje štrajkuje glađu

Radio 021 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Marinika Tepić (SSP): Od petka akcija Put za zatvor - pravda za Srbiju

Marinika Tepić (SSP): Od petka akcija Put za zatvor - pravda za Srbiju

Beta pre 5 minuta
RCC predstavlja istraživanje SecuriMeter 2025 na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji

RCC predstavlja istraživanje SecuriMeter 2025 na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji

Beta pre 20 minuta
Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Kurir pre 25 minuta
"Treba da budu svesni da deca koja su sada drugi razred, i sledeće godine mogu da budu drugi razred": Dejan Vuk Stanković o…

"Treba da budu svesni da deca koja su sada drugi razred, i sledeće godine mogu da budu drugi razred": Dejan Vuk Stanković o blokadi Pete beogradske gimnazije

Blic pre 25 minuta
"Njihove razmirice ne moramo da plaćamo mi": Vuk Stanković za Blic TV o NIS-u: Nije iznenađenje što traže izlazak Rusa

"Njihove razmirice ne moramo da plaćamo mi": Vuk Stanković za Blic TV o NIS-u: Nije iznenađenje što traže izlazak Rusa

Blic pre 10 minuta