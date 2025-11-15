Dijana Hrka ušla u 14. dan štrajka: Njeno stanje stabilno i nepromenjeno

Ratni veterani koju čuvaju šator u kome Dijana Hrka štrajkuje glađu rekli su da je njeno stanje stabilno i nepromenjeno, piše N1.

Dijana je majka Stefana Hrke koji se stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas je ušla u 14. dan štrajka. Reporterka N1 javila je da je u trenutku uključenja Dijana Hrka još spavala, te da nisu mogli da kažu ništa detaljnije, dok se ne probudi. Ona je juče posetila privatnu kliniku, bila je pregledana, primila infuziju i terapiju kiseonikom. Predlog lekara je bio da se zadrži u bolnici, ali ona je odlučila da se vrati u šator i nastavi