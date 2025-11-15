„Partizan kao gromada od kluba ne sme da razmišlja o drugom mestu“: Slikovite izjave novog trenera, uporedio „parni valjak“ sa prašnjavim Mercedesom

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
„Partizan kao gromada od kluba ne sme da razmišlja o drugom mestu“: Slikovite izjave novog trenera, uporedio „parni valjak“ sa…

Nenad Stojaković je i zvanično predstavljen kao novi trener Partizana, a tom prilikom je imao niz slikovitih izjava koje dovoljno govore da je spreman da se ozbiljno posveti poslu.

Istakao je da je ovo njemu motiv da sebe predstavi u najboljem mogućem svetlu, ali da je Partizan ispred svega. „Izuzetna mi je čast i privilegija što sam ovde ispred vas kao prvi trener Partizana i negde znam da je većina vas znam da je došla zbog ove gromade od kluba, nadam se da ću marljivim radom ubediti da jednog dana dođete i zbog Nenada Stojakovića“, poručio je Stojakovića Istakao je da je cilj Partizana uvek titula. „Ciljevi ovog kluba su postavljeni kroz
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Novi trener Partizana optimista: „Opcija nikada nije drugo mesto“

Novi trener Partizana optimista: „Opcija nikada nije drugo mesto“

Danas pre 10 minuta
Stojaković prvi put pred novinarama: Partizan je veliki klub, jurimo šampionsku titulu

Stojaković prvi put pred novinarama: Partizan je veliki klub, jurimo šampionsku titulu

Euronews pre 2 sata
Partizan vratio bivšeg kapitena u Humsku: Biće prvi pomoćnik Nenada Stojakovića

Partizan vratio bivšeg kapitena u Humsku: Biće prvi pomoćnik Nenada Stojakovića

Mondo pre 2 sata
Stojaković: Partizan je kao Mercedes koji stoji u garaži (video)

Stojaković: Partizan je kao Mercedes koji stoji u garaži (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Stojaković: Plan je jednostavan – „Partizane, napadaj!“

Stojaković: Plan je jednostavan – „Partizane, napadaj!“

Sport klub pre 2 sata
Ovo će se svideti grobarima: Bivši fudbaler crno-belih jedan od pomoćnika novog trenera FK Partizan

Ovo će se svideti grobarima: Bivši fudbaler crno-belih jedan od pomoćnika novog trenera FK Partizan

Večernje novosti pre 1 sat
Partizan je kao mercedes u garaži, drugo mesto nam nikad nije Opcija: Partizan promovisao novog šefa struke!

Partizan je kao mercedes u garaži, drugo mesto nam nikad nije Opcija: Partizan promovisao novog šefa struke!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanParni valjak

Sport, najnovije vesti »

Paunović: Svi smo razočarani posle utakmice sa Engleskom, moramo da rastemo kao ekipa

Paunović: Svi smo razočarani posle utakmice sa Engleskom, moramo da rastemo kao ekipa

RTS pre 15 minuta
Pobeda vranjskog prvoligaša u Priboju: FAP - Dinamo Jug 0:3

Pobeda vranjskog prvoligaša u Priboju: FAP - Dinamo Jug 0:3

Vranje news pre 20 minuta
Lukić: Veliki je neuspeh što nismo otišli na SP, Srbija mora da ima visoke ciljeve

Lukić: Veliki je neuspeh što nismo otišli na SP, Srbija mora da ima visoke ciljeve

RTS pre 5 minuta
Orlići kao furija: Omladinska reprezentacija Srbije obezbedila elitnu rundu kvalifikacija za EP!

Orlići kao furija: Omladinska reprezentacija Srbije obezbedila elitnu rundu kvalifikacija za EP!

Hot sport pre 0 minuta
Paunović Govorio pred letoniju: Veći fokus na budćnost, možemo da je gradimo zajedno!

Paunović Govorio pred letoniju: Veći fokus na budćnost, možemo da je gradimo zajedno!

Hot sport pre 15 minuta