„Partizan kao gromada od kluba ne sme da razmišlja o drugom mestu“: Slikovite izjave novog trenera, uporedio „parni valjak“ sa prašnjavim Mercedesom

Nenad Stojaković je i zvanično predstavljen kao novi trener Partizana, a tom prilikom je imao niz slikovitih izjava koje dovoljno govore da je spreman da se ozbiljno posveti poslu.

Istakao je da je ovo njemu motiv da sebe predstavi u najboljem mogućem svetlu, ali da je Partizan ispred svega. „Izuzetna mi je čast i privilegija što sam ovde ispred vas kao prvi trener Partizana i negde znam da je većina vas znam da je došla zbog ove gromade od kluba, nadam se da ću marljivim radom ubediti da jednog dana dođete i zbog Nenada Stojakovića“, poručio je Stojakovića Istakao je da je cilj Partizana uvek titula. „Ciljevi ovog kluba su postavljeni kroz