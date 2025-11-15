Vremenska prognoza 16. novembar 2025.

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza 16. novembar 2025.

Pretežno sunčano, osim u Negotinskoj krajini. Topao vazduh stiže sa Maditerana i podiže temeprautru iznad prosečnih vrednosti. Ipak jutro hladno od -2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 12 stepeni na istoku do 23 u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U Beogradu sunčano, uz slab južni vetar i najviše 22 stepena, 5 više nego danas.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 16.11.2025. Nedelja: Ujutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 8 °C, a najviša od 12 °S na istoku do 23 °S u zapadnoj i centralnoj Srbiji. 17.11.2025. Ponedeljak:
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Gde će padati sneg: Rhmz najavljuje pljuskove sa grmljavinom uz snežne padavine

Gde će padati sneg: Rhmz najavljuje pljuskove sa grmljavinom uz snežne padavine

Mondo pre 7 minuta
Do ponedeljka iznad 20 stepeni, a onda nagli preokret Obilne padavine u ovom delu Srbije, a evo gde će biti snega!

Do ponedeljka iznad 20 stepeni, a onda nagli preokret Obilne padavine u ovom delu Srbije, a evo gde će biti snega!

Dnevnik pre 18 minuta
Stižu pljuskovi S grmljavinom u ovaj deo Srbije Ovde će da bude potop

Stižu pljuskovi S grmljavinom u ovaj deo Srbije Ovde će da bude potop

Alo pre 18 minuta
Prolećnih 23, pa neverovatan preokret: Evo kada stižu kiša, grmljavina i jak vetar, ove predele očekuje i sneg

Prolećnih 23, pa neverovatan preokret: Evo kada stižu kiša, grmljavina i jak vetar, ove predele očekuje i sneg

Telegraf pre 28 minuta
Šanse za sneg u Srbiji kao kombinacija za loto: Do kraja novembra padaće na 4 dana, a evo da li će i za Novu godinu

Šanse za sneg u Srbiji kao kombinacija za loto: Do kraja novembra padaće na 4 dana, a evo da li će i za Novu godinu

Blic pre 2 sata
Kada će padati sneg u nižim predelima: Čubrilo otkrio tačan datum pogoršanja vremena

Kada će padati sneg u nižim predelima: Čubrilo otkrio tačan datum pogoršanja vremena

Mondo pre 4 sati
Pašće 30 cm snega Od ovog datuma stiže prava zima, a uskoro bi moglo da zaveje svuda

Pašće 30 cm snega Od ovog datuma stiže prava zima, a uskoro bi moglo da zaveje svuda

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

Danas pre 13 minuta
(Foto) praznična seoba crnogoraca: Haos na graničnom prelazu Dobrakovo: "Čekamo već sat vremena i pitanje je kad ćemo…

(Foto) praznična seoba crnogoraca: Haos na graničnom prelazu Dobrakovo: "Čekamo već sat vremena i pitanje je kad ćemo nastaviti normalnu vožnju"

Blic pre 43 minuta
Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa…

Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa slično nisu videli"

Blic pre 33 minuta
Ovaj bajkoviti gradić bio je velika inspiracija Dizniju, a opstao je zahvaljujući – pijanom gradonačelniku

Ovaj bajkoviti gradić bio je velika inspiracija Dizniju, a opstao je zahvaljujući – pijanom gradonačelniku

Danas pre 1 sat
Dijana Hrka nije Brehtova, već prava „Majka Hrabrost“

Dijana Hrka nije Brehtova, već prava „Majka Hrabrost“

Danas pre 1 sat