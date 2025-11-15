Vremenska prognoza 16. novembar 2025.

Pretežno sunčano, osim u Negotinskoj krajini. Topao vazduh stiže sa Maditerana i podiže temeprautru iznad prosečnih vrednosti. Ipak jutro hladno od -2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 12 stepeni na istoku do 23 u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U Beogradu sunčano, uz slab južni vetar i najviše 22 stepena, 5 više nego danas.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 16.11.2025. Nedelja: Ujutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 8 °C, a najviša od 12 °S na istoku do 23 °S u zapadnoj i centralnoj Srbiji. 17.11.2025. Ponedeljak: