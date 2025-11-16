Mladi iz ovog dela Srbije gotovo da ne odlaze U veće gradove Sve je više dece, planiraju ovo

Alo pre 4 minuta
Mladi iz ovog dela Srbije gotovo da ne odlaze U veće gradove Sve je više dece, planiraju ovo

Jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji svakako je Čajetina koje je jedno od retkih mesta van Beograda u kom sve više mladih se odlučuje da ostane i zasniva porodice

Sve je više dece, stoga su potrebe za obrazovnim kapacitetima sve veće. Ono što raduje roditelje jeste da će novi vrtić na Zlatiboru otpočeti sa radom u narednih deset dana, a planirano je proširenje starog dela vrtića i škole. - U toku je izrada idejnih rešenja za rekonstrukciju i proširenje starog dela vrtića i osnovne škole na Zlatiboru. Nadam se da ćemo tokom zime završiti projektnu dokumentaciju i konkurisati kod Ministarstva prosvete, jer je školska zgrada
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić…

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić i škola (foto)

Kurir pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaZlatiborMinistarstvo prosveteČajetina

Društvo, najnovije vesti »

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić…

Iz ovog mesta U Srbiji mladi gotovo da ni ne odlaze U velike gradove: Beleži sve više dece - sledeće godine proširuju se vrtić i škola (foto)

Kurir pre 4 minuta
Mladi iz ovog dela Srbije gotovo da ne odlaze U veće gradove Sve je više dece, planiraju ovo

Mladi iz ovog dela Srbije gotovo da ne odlaze U veće gradove Sve je više dece, planiraju ovo

Alo pre 4 minuta
Advokati: Dvostruko veća izlaznost na izborima za AKB nego pre četiri godine

Advokati: Dvostruko veća izlaznost na izborima za AKB nego pre četiri godine

Danas pre 34 minuta
Robert iz Bačke Topole za božić postao milioner: "Grebali smo srećku za srećkom i onda su zaposleni oko mene počeli da viču"…

Robert iz Bačke Topole za božić postao milioner: "Grebali smo srećku za srećkom i onda su zaposleni oko mene počeli da viču"

Blic pre 2 sata
Velika Plana bez prevoza: "Jugoprevoz" od 1. decembra obustavlja opštinske autobuske linije

Velika Plana bez prevoza: "Jugoprevoz" od 1. decembra obustavlja opštinske autobuske linije

Blic pre 1 sat