Uživo ukrajince guta mrak, Rusi razneli solarne elektrane! Kijev uzvratio jakim udarima, stanje na frontu teško

Alo pre 1 sat
Ukrajinski sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je da će Ukrajina i Rusija nastaviti razmenu zarobljenika, očekuje se da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca iz ruskog zarobljeništva. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je situacija u Evropi opasna i na pragu rata. Građani Evrope moraju da dignu svoj glas, inače će evropski lideri zakoračiti u rat, rekao je Orban. Pratite najnovije vesti o ratu u Ukrajini u našem blogu uživo

Vojna obuka za civile u Harkovskoj oblasti Ukrajine: UŽIVO NAJCRNJA NOĆ U UKRAJINI! Ruski dronovi razneli solarne elektrane, gradovi satima u mraku!
Ruska PVO oborila 16 ukrajinskih dronova iznad tri regiona

RTV pre 49 minuta
Zelenski: Putin nije ispunio sopstvene rokove; potpisan energetski sporazum između Grčke i Ukrajine

RTS pre 1 sat
Zelenski: Radimo na tome, zajedno sa Rusima

B92 pre 2 sata
Najcrnja noć u Ukrajini! Ruski dronovi razneli solarne elektrane, gradovi satima u mraku! (foto)

Alo pre 3 sata
Zelenski saopštio: Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova, 980 kab-ova i 36 raketa

Večernje novosti pre 3 sata
Zelenski: Rusija je propustila sopstvene rokove za zauzimanje Pokrovska i Kupjanska

Politika pre 4 sati
Rusi izveli snažne noćne udare na Ukrajinu! U novim napadima dronovima gađani civilni objekti, pogođena i solarna elektrana…

Kurir pre 4 sati
