Uživo ukrajince guta mrak, Rusi razneli solarne elektrane! Kijev uzvratio jakim udarima, stanje na frontu teško

Ukrajinski sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je da će Ukrajina i Rusija nastaviti razmenu zarobljenika, očekuje se da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca iz ruskog zarobljeništva. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je situacija u Evropi opasna i na pragu rata. Građani Evrope moraju da dignu svoj glas, inače će evropski lideri zakoračiti u rat, rekao je Orban. Pratite najnovije vesti o ratu u Ukrajini u našem blogu uživo

U kratkim crtama: Vojna obuka za civile u Harkovskoj oblasti Ukrajine: UŽIVO NAJCRNJA NOĆ U UKRAJINI! Ruski dronovi razneli solarne elektrane, gradovi satima u mraku! (FOTO) Tokom