(Uznemirujuće) poginulo petoro mladih Brzi voz udario u automobil u Budimpešti, preživela devojka (video)

Kod Budimpešte dogodila se stravična nesreća kada je brzi voz udario u automobil u kojem su se nalazilo petoro mladih ljudi

Sigurnosne kamere zabeležile su trenutke sudara. Samo jedna devojka je preživela nesreću i ona se i dalje nalazi u bolnici. Tragedija se dogodila 4. novembra, kada se Zoltan sa svojim prijateljima vraćao iz grada, u koji je odveo društvo da proslave što su mu odložili plaćanje saobraćajne kazne. U povratku je, iz još neutvrđenih razloga, odlučio da zaobiđe železničku rampu iako je bilo jasno da voz nailazi. On je dao gas i pokušao je da pređe prugu ali je voz,