Dva muškarca izbodena nožem u Borči; Hitna pomoć odmah intervenisala

B92 pre 1 sat
Dva muškarca izbodena nožem u Borči; Hitna pomoć odmah intervenisala

U Ulici Zrenjaninski put u Borči tokom noći su dva muškarca, obojica stara 32 godine, izbodena nožem, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Ovoj službi je incident prijavljen u 22.38 sati, a muškarci su prevezeni u Urgentni centar. Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je povređeni muškarac, star 36 godina, zbrinut na licu mesta. Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 104 intervencije, od kojih je 21 bila na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Nova pre 12 minuta
Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

N1 Info pre 26 minuta
Hitna pomoć: Dva muškarca noćas teško povređena, zadobili ubodne rane u Borči

Hitna pomoć: Dva muškarca noćas teško povređena, zadobili ubodne rane u Borči

Danas pre 22 minuta
Dva muškarca u Borči izbodena nožem, prevezeni u Urgentni centar

Dva muškarca u Borči izbodena nožem, prevezeni u Urgentni centar

Euronews pre 57 minuta
Hitna pomoć: Dva muškarca noćas teško povređena, zadobili ubodne rane u Borči

Hitna pomoć: Dva muškarca noćas teško povređena, zadobili ubodne rane u Borči

Danas pre 22 minuta
Dva muškarca izbodena nožem u Borči: Odmah prevezeni u Urgentni centar

Dva muškarca izbodena nožem u Borči: Odmah prevezeni u Urgentni centar

Blic pre 1 sat
Dva muškarca izbodena nožem u Borči: Odmah prevezeni u Urgentni centar

Dva muškarca izbodena nožem u Borči: Odmah prevezeni u Urgentni centar

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninBorča

Hronika, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Nova pre 12 minuta
Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

N1 Info pre 26 minuta
Hitna pomoć: Dva muškarca noćas teško povređena, zadobili ubodne rane u Borči

Hitna pomoć: Dva muškarca noćas teško povređena, zadobili ubodne rane u Borči

Danas pre 22 minuta
Poginuo čuveni vlasnik kafane kod Požarevca: Stradao ispred svog lokala: Bio je i veliki humanitarac, ovako je pomagao…

Poginuo čuveni vlasnik kafane kod Požarevca: Stradao ispred svog lokala: Bio je i veliki humanitarac, ovako je pomagao najugroženijima (foto)

Blic pre 27 minuta
Mladi advokat izrešetan na kućnom Pragu: Misterija smrti Nemanje (27) iz Jagodine duga 8 godina: Nakon zločina se pojavile 2…

Mladi advokat izrešetan na kućnom Pragu: Misterija smrti Nemanje (27) iz Jagodine duga 8 godina: Nakon zločina se pojavile 2 verzije motiva

Blic pre 32 minuta