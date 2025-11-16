Hitna pomoć: Dva muškarca teško povređena noćas, zadobili ubodne rane

Dva muškarca tridesetih godina teško su povređena noćas jer su zadobili ubodne rane, prevezeni su u Urgentni centar, navedeno je iz beogradske Hitne pomoći.

Kako prenose drugi mediji, ovaj incident se dogodio u beogradskom naselju Borča. Tokom noći beogradska Hitna pomoć je intervenisala kod jedne saobraćajne nezgode, ali je bilo dovoljno da se povređeni zbrine na licu mesta. Ukupno je ova služba noćas intervenisala 111 puta, od toga na javnim mestima 23 puta. Pozivi su uglavnom usledili zbog hroničnih zdravstvenih problema. Kako je rečeno Beti, poziv da se interveniše zbog ovog događaja u Ulici Zrenjaninski put,