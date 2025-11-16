Siner: "Ako neko mora da bude broj 1, drago mi je da si to ti!"

Janik Siner se posle osvajanja Završnog mastersa u Rimu zahvalio svom timu i čestitao Karlosu Alkarasu na sezoni.

Siner je savladao Alkarasa sa 7:6, 7:5 posle dva časa i 15 minuta borbe i osvojio Završni masters. Siner jeste osvojio Torino, ali je Alkaras završio godinu kao prvi, na čemu mu je Italijan čestitao. "Karlose, neverovatna sezona, to što radiš sa svojim timom – mnogo uloženog truda, predivne uspomene, odlična karijera, zasluženo mesto broj 1... Ja sam prezadovoljan da, ako neko drugi mora da bude broj 1, to budeš ti. Zaslužio si to. Ti si definitivno igrač na kojeg