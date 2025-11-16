Siner pobedio Alkarasa u finalu Završnog turnira /video/

Sputnik pre 1 sat
Siner pobedio Alkarasa u finalu Završnog turnira /video/

Janik Siner, italijanski teniser, savladao je Španca Karlosa Alkarasa u finalu Završnog masters turnira sa 7:6, 7:5.

Siner je sada u međusobnom skoru smanjio na 6:5, a uteha Alkarasu je što godinu završava kao broj 1 na ATP listi. Drugi put u karijeri Janik Siner je došao do titule na Završnom mastersu u Torinu i to bez izgubljenog seta. Italijan je pred domaćom publikom odigrao jedan od najkompletnijih mečeva u sezoni i odbranio titulu osvojenu prošle godine, čime je učvrstio status najboljeg igrača u dvorani i jednog od najdominantnijih tenisera u 2025. godini. Siner je
