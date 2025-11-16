Njujork tajms o Dijani Hrka: Majka, simbol protesta, štrajkuje glađu da osveti sina

Beta pre 48 minuta

Njujork tajms u današnjem članku pod nazivom "Neverovatna majka protestnog pokreta, štrajkuje glađu da bi osvetila svog sina", piše o Dijani Hrka koja ispred Skupštine Srbije gladuje zahtevajući pravdu i odgovornost za tragediju u Novom Sadu u kojoj je nastradao njen sin Stefan.

"Spremna sam da umrem za ovo, spremna sam da živim za ovo. Spremna sam da učinim sve da se ujedinimo i rešimo ovog zla", rekla je Hrka, u šatoru koji su ona i njene pristalice postavile ispred zgrade Skupštine u Beogradu.

Njujork Tajms piše da je bivša radnica iz Beograda nezainteresovana za politiku postala simbol studentskih i građanskih protesta koji već mesecima traju zbog optužbi za korupciju, loše upravljanje i nekažnjivost.

Njen protest propraćen je pojačanim napetostima: kontrademonstranti je ometaju muzikom i laserima, dok hiljade građana dolaze da joj pruže podršku.

Za urušavanje nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu tužilaštvo je optužilo najmanje 13 osoba, uključujući dva visoka državna funkcionera, zbog navodno loše izvedene rekonstrukcije pod vođstvom kineskih izvođača. Međutim, ni posle više meseci od podizanja optužnica nema presuda, što produbljuje sumnje u nekažnjivost.

Predsednik Aleksandar Vučić tvrdi da će "pravda biti zadovoljena" i da ne utiče na istragu, ali opozicija i demonstranti traže vanredne izbore i ostavke odgovornih. Vučić je rekao da je pokušao da ubedi Hrku da prekine štrajk, ali bez uspeha.

Hrka, koja uzima samo vodu, čaj i sok, nedavno je završila u ambulanti zbog dehidracije, ali tvrdi da neće odustati.

"Deca se ugledaju na mene. Zajedno smo jači", rekla je ona.

Njeno stanje i dugotrajni štrajk glađu, prema analitičarima, mogli bi postati prelomna tačka nakon godinu dana gotovo neprekidnih građanskih protesta.

Srbija je duboko podeljena zemlja između želje da se pridruži Evropskoj uniji i držanja dugogodišnjeg saveza sa Rusijom. Mnogi Srbi su i dalje ogorčeni zbog NATO bombardovanja Srbije 1999. godine zbog njene agresije na Kosovu, tokom godina sukoba na Zapadnom Balkanu koji su usledili nakon raspada Jugoslavije, piše list.

U tekstu se pominje i Generalštab na čijem mestu porodica sadašnjeg predsednika SAD želi da gradi luksuzan kompleks. Navode da je to povećalo sumnje u korupciju u vladi i podstaklo proteste.

Hrka u tekstu priča o svom sinu i toku protesta, te navodi da im ne vidi jasan kraj. Dodala je da ako sve bude u redu želi da otvori fondaciju sa Stefanovim imenom.

"Gospođa Hrka neće da govori o svom mlađem sinu iz straha da će biti meta bezbednosnih službi, ali sebe vidi kao majku studentima koji predvode proteste", piše list uz njen citat da je spremna da umre ako će to značiti da će sva deca moći da žive slobodno.

U sat vremena dugom intervjuu u svojoj kancelariji u četvrtak, Vučić se zakleo da će "pokazati da pravda postoji u zemlji" i da će pozvati na odgovornost svakoga ko je odgovoran za zloupotrebe u izgradnji železničke stanice. Ali je rekao da je na sudovima, a ne na njemu, da vode istrage kako bi se izbegao bilo kakav utisak mešanja vlade, piše Njujork tajms.

Takođe je negirao da službe bezbednosti zastrašuju i proizvoljno pritvaraju demonstrante, kao što tvrde zvaničnici EU.

"Gospodin Vučić je pazio da ne kritikuje gospođu Hrku. Ali je sugerisao da je je korist kao pion političkih protivnika koji zahtevaju njegovu smenu", piše list iako Hrka tvrdi da je ovaj vid protesta bio isključivo njena odluka.

''Nadali su se da će Dijana Hrka umreti i da će me onda svi kriviti. Brinem se za nju. Ja brinem za nju, a oni ne", rekao je Vučić.

Čak su je i zvaničnici koji podržavaju Hrku zamolili da prekine štrajk.

O tome u tekstu govori Dragan Đilas, lider opozicije u parlamentu, a pominje se, bez imena, da još su jedan antivladin demonstrant i njegov sin tinejdžer započeli su štrajk glađu, ali da ga je dečak prekinuo.

O Hrki je za list govorio i Vladimir Štimac, bivši profesionalni košarkaš koga je policija nedavno privela zbog učešća u protestima.

(Beta, 16.11.2025)