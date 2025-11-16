Nema gužve na granicama: Zadržavanje do sat vremena za automobile na izlazu iz Srbije: I kamioni prelaze bez čekanja

Putnička vozila očekuje zadržavanje na izlazu iz zemlje na Batrovcima u trajanju od sat vremena i na Gradini, 50 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za teretnjake na graničnim prelazima nema zadržavanja. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
