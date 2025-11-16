Podržavao štrajk advokata i zahteve studenata: Ko je novi predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Prijović?

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Podržavao štrajk advokata i zahteve studenata: Ko je novi predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Prijović?

Vladimir Prijović je novi predsednik Advokatske komore Beograda (AKB).

Izabran je kao nezavisni kandidat, dok je njegov protivkandidat, koji je imao podršku vlasti, osvoji svega 18 odsto glasova. On je i pre ove funkcije, na koju je izabran, bio član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Prijović se nije često pojavljivao u javnosti, ali se jeste oglašavao krajem prošle i početkom ove godine, kada su počeli studentski protesti, a advokati stupali u obustave rada. Kada su u decembru prošle godine advokati u celoj zemlji stupili u
