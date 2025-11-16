Za predsednika Advokatske komore Beograda izabran advokat Vladimir Prijović

Politika pre 29 minuta
Za predsednika Advokatske komore Beograda izabran advokat Vladimir Prijović

Za predsednika Advokatske komore Beograda (AKB) na izborima održanim u subotu izabran je advokat Vladimir Prijović.

On je od ukupno četiri kandidata dobio najviše glasova. Na sajtu AKB objavljeno je da će se pored predsednika na ovim izborima birati i potpredsednik AKB, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora, predsednik disciplinskog suda, zamenik predsednika disiplinskog suda, sudije disciplinskog suda, disciplinski tužilac, zamenici disciplinskog tužioca, kao i predstavnici AKB u Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i delegati u Skupštini AKB, prenosi Tanjug.
Ključne reči

TanjugIzbori

