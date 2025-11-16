Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

Beta pre 1 sat

Nakon predsednika Vladimira Prijovića i potpredsednika Borivoja Borovića, Advokatska komora Beograda (AKB) izabrala je i 13 članova Upravnog odbora, objavio je večeras advokat Ivan Ninić koji će biti jedan od tih članova.U Upravni odbor AKB, uz Ninića, izabrani su advokati Predrag Vasović, Nevena Protić, Jovana Veličković, Rade Terzić, Filip Lazić, Jovan Rajić, Ognjen Rodić, Milan Ateljević, Goran Ašanin, Đorđe Ćirić, Čedomir Kokanović i Sanja Ćeriman.

Ninić je na društvenoj mreži Iks (X) čestitao svakom advokatu koji je "imao hrabrosti ili volje da pod svojim imenom trči ovu trku i da se 'izmeri'".

"Posebno čestitam Prijoviću i Boroviću na pobedi, ali i našim kandidatima Ivanu Vukoju i Ani Matić na sjajnim rezultatima. Zahvaljujem se na ukazanom poverenju", dodao je advokat.

(Beta, 16.11.2025)

Povezane vesti »

Rajić: U Upravnom odboru AKB nema članova koje je predložila režimska lista

Rajić: U Upravnom odboru AKB nema članova koje je predložila režimska lista

N1 Info pre 9 minuta
Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda - ko su članovi?

Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda - ko su članovi?

N1 Info pre 44 minuta
Advokat Rajić: U Upravnom odboru AKB nema nijednog člana kog je predložila režimska lista

Advokat Rajić: U Upravnom odboru AKB nema nijednog člana kog je predložila režimska lista

Nova pre 14 minuta
Izabran predsednik Advokatske komore Beograda: Vladimir Prijović na čelu AKB, Borivoje Borović potpredsednik

Izabran predsednik Advokatske komore Beograda: Vladimir Prijović na čelu AKB, Borivoje Borović potpredsednik

Euronews pre 9 minuta
Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda: Evo ko je novi potpredsednik i ko su članovi Upravnog odbora

Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda: Evo ko je novi potpredsednik i ko su članovi Upravnog odbora

Blic pre 44 minuta
Izabran predsednik, potpredsednik i članovi Upravnog odbora AKB

Izabran predsednik, potpredsednik i članovi Upravnog odbora AKB

Politika pre 29 minuta
Advokatska komora Beograda dobila Upravni odbor: Izabrano 13 novih članova

Advokatska komora Beograda dobila Upravni odbor: Izabrano 13 novih članova

Nedeljnik pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RodićUpravni odborIvan Ninić

Društvo, najnovije vesti »

Prazan akumulator: Kako koristiti kablove bez rizika i koju grešku obavezno izbegavati

Prazan akumulator: Kako koristiti kablove bez rizika i koju grešku obavezno izbegavati

Danas pre 35 minuta
Subotičani 15. dan pružaju podršku Dijani Hrka i Milomiru Jaćimoviću

Subotičani 15. dan pružaju podršku Dijani Hrka i Milomiru Jaćimoviću

Danas pre 15 minuta
Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

Danas pre 35 minuta
Vatikan vraća desetine predmeta plemenima u Kanadi

Vatikan vraća desetine predmeta plemenima u Kanadi

Danas pre 1 sat
Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda - ko su članovi?

Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda - ko su članovi?

N1 Info pre 44 minuta