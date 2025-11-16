Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

Beta pre 1 sat

Nakon predsednika Vladimira Prijovića i potpredsednika Borivoja Borovića, Advokatska komora Beograda (AKB) izabrala je i 13 članova Upravnog odbora, objavio je večeras advokat Ivan Ninić koji će biti jedan od tih članova.U Upravni odbor AKB, uz Ninića, izabrani su advokati Predrag Vasović, Nevena Protić, Jovana Veličković, Rade Terzić, Filip Lazić, Jovan Rajić, Ognjen Rodić, Milan Ateljević, Goran Ašanin, Đorđe Ćirić, Čedomir Kokanović i Sanja Ćeriman.

Ninić je na društvenoj mreži Iks (X) čestitao svakom advokatu koji je "imao hrabrosti ili volje da pod svojim imenom trči ovu trku i da se 'izmeri'".

"Posebno čestitam Prijoviću i Boroviću na pobedi, ali i našim kandidatima Ivanu Vukoju i Ani Matić na sjajnim rezultatima. Zahvaljujem se na ukazanom poverenju", dodao je advokat.

(Beta, 16.11.2025)