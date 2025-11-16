Izabran predsednik Advokatske komore Beograda: Vladimir Prijović na čelu AKB, Borivoje Borović potpredsednik

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Izabran predsednik Advokatske komore Beograda: Vladimir Prijović na čelu AKB, Borivoje Borović potpredsednik

Za predsednika Advokatske komore Beograda (AKB) na izborima održanim u subotu izabran je advokat Vladimir Prijović, a za potpredsednika Borivoje Borović.

Za članove Upravnog odbora izabrani su advokati Ivan Ninić, Jovan Rajić, Čedomir Kokanović, Đorđe Ćirić, Sanja Ćeriman, Nevena Protić, Predrag Vasović, Filip Lazić, Rade Terzić, Milan Ateljević, Jovana Veličković, Ognjen Radić i Goran Ašanin. Prijović je od ukupno četiri kandidata dobio najviše glasova. Na sajtu AKB objavljeno je da će se pored predsednika na ovim izborima se birati i potpredsednik AKB, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora, predsednik
