Vučić povodom Dana Kopnene vojske: Nastavljamo sa ulaganjem u savremeno naoružanje

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vučić povodom Dana Kopnene vojske: Nastavljamo sa ulaganjem u savremeno naoružanje
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je 16. novembar, Dan Kopnene vojske ocenjujući da će se nastaviti sa njenim jačanjem i unapređivanjem, ulaganjem u savremeno naoružanje, modernu opremu i bolje uslove života i rada njenih pripadnika. „Siguran sam da ćete i u narednom periodu nastaviti da profesionalno i odgovorno izvršavate postavljene zadatke, podižući borbenu gotovost i operativne sposobnosti na još viši nivo“, naveo je Vučić, podsećajući i da je ovo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske

Glas Zapadne Srbije pre 41 minuta
Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

RTV pre 2 sata
"Ostajemo čvrsto opredeljeni da nastavimo sa jačanjem i unapređivanjem": Vučić čestitao Dan kopnene vojske

"Ostajemo čvrsto opredeljeni da nastavimo sa jačanjem i unapređivanjem": Vučić čestitao Dan kopnene vojske

Blic pre 2 sata
Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

RTS pre 2 sata
Predsednik Vučić čestitao dan Kopnene Vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Predsednik Vučić čestitao dan Kopnene Vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Dnevnik pre 2 sata
Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Euronews pre 2 sata
Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Nevidljivi talasi visine nebodera tope glečere Grenlanda

Nevidljivi talasi visine nebodera tope glečere Grenlanda

RTS pre 6 minuta
Najnovije informacije o zdravlju Dijane Hrke: „Ima jake glavobolje, i danas će ići kod lekara“

Najnovije informacije o zdravlju Dijane Hrke: „Ima jake glavobolje, i danas će ići kod lekara“

Nova pre 31 minuta
“Za Kosovo 2025. je izgubljena godina”

“Za Kosovo 2025. je izgubljena godina”

Vesti online pre 16 minuta
Desni i koža krvare, onda sledi delirijum! Upaljen alarm zbog virusa od kog ceo svet strahuje, otkriven je u Jugoslaviji, a…

Desni i koža krvare, onda sledi delirijum! Upaljen alarm zbog virusa od kog ceo svet strahuje, otkriven je u Jugoslaviji, a smrt je neizbežna: Sve počinje bezazlenim simptomom

Blic pre 31 minuta
Istrajnost kao poslovna veština: Tiha snaga koja gradi karakter

Istrajnost kao poslovna veština: Tiha snaga koja gradi karakter

BizLife pre 31 minuta