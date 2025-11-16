Vučić povodom Dana Kopnene vojske: Nastavljamo sa ulaganjem u savremeno naoružanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je 16. novembar, Dan Kopnene vojske ocenjujući da će se nastaviti sa njenim jačanjem i unapređivanjem, ulaganjem u savremeno naoružanje, modernu opremu i bolje uslove života i rada njenih pripadnika. „Siguran sam da ćete i u narednom periodu nastaviti da profesionalno i odgovorno izvršavate postavljene zadatke, podižući borbenu gotovost i operativne sposobnosti na još viši nivo“, naveo je Vučić, podsećajući i da je ovo