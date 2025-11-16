Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku povodom 16. novembra Dana Kopnene vojske, uz poruku da Srbija ostaje čvrsto opredeljena da nastavi sa jačanjem i unapređivanjem Kopnene vojske ulaganjem u savremeno naoružanje, modernu opremu i bolje uslove života i rada njenih pripadnika.

Svim pripadnicima Kopnene vojske upućujem srdačne čestitke povodom 16. novembra Dana vida. Baštineći slavnu tradiciju junaka sa Kolubare dugu više od jednog veka, kao najbrojniji vid Vojske Srbije, dostojno potvrđujete neprolazne vrednosti naše nacionalne istorije", naveo je Vučić u čestitki. On je istakao da Kopnena vojska svojim predanim radom i požrtvovanjem potvrđuje misiju duboko utkanu u istorijsko biće srpskog naroda, misiju očuvanja njegove slobode, časti i