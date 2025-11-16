Somborac novim tripl-dablom demantovao da je povređen Denver zabeležio sedmi trijumf u nizu, Jokić sjajan (video)

Denver Nagetsi su odneli vredan trijumf iz Mineapolisa, savladavši Timbervulvse rezultatom 123:112, u meču koji je dugo bio potpuno otvoren, sve dok najbolji igrač današnjice nije rešio da stavi tačku.

Nikola Jokić je još jednom isporučio partiju iz udžbenika – 27 poena, 10 skokova, 12 asistencija – i nastavio da produbljuje narativ da se trenutno u NBA igra košarka po njegovim pravilima, uprkos najavi iz Denvera da bi mogao da propusti ovaj meč zbog problema sa zglobom leve ruke. Međutim, izgleda da od problema nije ostalo ni "p", pošto je Srbin od prve do poslednje sekunde kontrolisao tempo, diktirao napad, a u odbrani donosio ključne poteze kada se rezultat