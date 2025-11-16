Odbojkaši Radničkog ubedljivi na gostovanju u Nišu

Odbojkaši Radničkog savladali su ekipu Niša u gostima rezultatom 3:0 (25:18, 25:13, 25:17) u okviru 4. kola BPŠ Superlige Srbije i tako na impresivan način nastavili svoj pobednički niz.

Kragujevčani su već od prvog poena jasno stavili do znanja da u Niš nisu došli po bilo šta osim pobede. Čvrst blok, agresivan servis i sigurna realizacija u napadu omogućili su im da brzo preuzmu kontrolu nad susretom. Prvi set rešen je rutinski, dok je u drugom Radnički potpuno dominirao, ostavljajući domaćina bez mogućnosti da se rezultatski približi. U trećem setu ekipa iz Kragujevca nastavila je u istom ritmu organizovano, fokusirano i sa visokim intenzitetom