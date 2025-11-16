Rusi izveli snažne noćne udare na Ukrajinu! U novim napadima dronovima gađani civilni objekti, pogođena i solarna elektrana, hiljade ljudi bez struje! (foto)

U ruskim napadima dronovima tokom noći oštećene su stambene zgrade i civilna infrastruktura u Ukrajini, uključujući solarnu elektranu u Odeskoj regiji, saopštile su vlasti u nedelju.

Rusijaje ispalila raketu Iskanderi 176 dronova, objavile su ukrajinske vazdušne snage, napominjući da su oborile ili onesposobile 139 dronova elektronskim ometanjem. Preostalih 37 pogodilo je 14 različitih lokacija, saopštili su. Severoistočna regija Sumi teško je pogođena, pri čemu je 86-godišnja žena ranjena, a civilna infrastruktura oštećena u ruskim napadima, saopštila je regionalna agencija za civilnu zaštitu. U protekla 24 sata sirene za vazdušnu uzbunu