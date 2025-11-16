Maturanti pozvali na protestnu šetnju u Kragujevcu: Podrška autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću

Na Đačkom trgu u Kragujevcu počelo je okupljanje građana koji će odatle krenuti u protestnu šetnju u znak podrške autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću, koji štrajkuje glađu u Novom Sadu.

Na protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama sve do glavne Autobuske stanice, pozvali su maturanti Prve kragujevačke gimnazije. Autoprevoznik Milomir Jaćimović štrajkuje glađu ispred zgrade Vlade Vojvodine u Novom Sadu, zahtevajući da mu se vrate svi oduzeti autobusi i ponište višemilionske kazne. Jaćimović je jedan od retkih autoprevoznika koji su vozili besplatno studente na proteste širom Srbije, od kada se 1. novembra prošle godine srušila nadstrešnica