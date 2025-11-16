Danas, 16. novembra, obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji se širom obeležava pod tradicionalnim sloganom "Seti se.

Podrži. Uradi", saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije". "Podatak da, od svih uzroka smrtnosti, povrede u drumskom saobraćaju ostaju vodeći uzrok smrti dece i mladih je potresan i uznemirujući. Kada ljudi poginu ili budu teško povređeni u saobraćajnim nezgodama, svet gubi više od samo pojedinaca - gubi potencijal, ideje, budući uticaj na društvo. Oni postaju izgubljeni talenti i zato je ovogodišnja glavna poruka kampanje slogan 'Izgubljeni talenti'", navodi se