Obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

N1 Info pre 27 minuta  |  Beta
Obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Danas, 16. novembra, obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji se širom obeležava pod tradicionalnim sloganom "Seti se.

Podrži. Uradi", saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije". "Podatak da, od svih uzroka smrtnosti, povrede u drumskom saobraćaju ostaju vodeći uzrok smrti dece i mladih je potresan i uznemirujući. Kada ljudi poginu ili budu teško povređeni u saobraćajnim nezgodama, svet gubi više od samo pojedinaca - gubi potencijal, ideje, budući uticaj na društvo. Oni postaju izgubljeni talenti i zato je ovogodišnja glavna poruka kampanje slogan 'Izgubljeni talenti'", navodi se
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

RTV pre 2 minuta
Danas je Đurđic – Zaštitnik obućara i krojača

Danas je Đurđic – Zaštitnik obućara i krojača

InfoKG pre 12 minuta
Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

Vučić čestitao Dan Kopnene vojske: Nastavljamo sa vašim jačanjem i unapređivanjem

RTS pre 2 minuta
Studenti u Nišu odaju sutra počast koleginici preminuloj od posledica povreda u padu nadstrešnice

Studenti u Nišu odaju sutra počast koleginici preminuloj od posledica povreda u padu nadstrešnice

Danas pre 12 minuta
Niški studenti sutra odaju poštu studentkinji koja je umrla od povreda zadobijenih u padu nadstrešnice

Niški studenti sutra odaju poštu studentkinji koja je umrla od povreda zadobijenih u padu nadstrešnice

Radio 021 pre 12 minuta