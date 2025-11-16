Raspisan konkurs za vizuelni identitet Studentske liste: „Bez crvenih šaka, one su simbol korupcije“

Nedeljnik pre 7 sati
Raspisan konkurs za vizuelni identitet Studentske liste: „Bez crvenih šaka, one su simbol korupcije“

Studenti u blokadi raspisali su javni konkurs za izradu vizuelnog identiteta za buduću Studentsku listu.

Poziv je, kako navode, otvoren za sve zainteresovane građane, a ne samo za studente, jer svoju listu vide kao narodnu. Rok za dostavljanje predloga je 30. novembar. Potraga za simbolom studentske borbe U pozivu se navodi da novo likovno rešenje treba da prikaže viđenje studentskog pokreta i njihove borbe. Od dizajnera se očekuje da rešenje bude inovativno, kreativno, jednostavno, upečatljivo i lako pamtljivo. Kao vrednosti koje bi trebalo da inspirišu dizajn,
korupcija

