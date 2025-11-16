Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda

Nova pre 5 minuta  |  Autor: Beta
Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda
Novi predsednik Advokatske komore (AK) Beograda je advokat Vladimir Prijović, sa 931 glasom na jučerašnjim izborima. „Četiri godine smo bili članovi Upravnog odbora AK Srbije, znam kako je govorio na sednicama, kako je glasao, pa sam uveren da će biti odličan predsednik“, objavio je tim povodom advokat Vladimir Terzić na društvenoj mreži X. Čestitao je i advokatu Ivanu Vukoju na odličnom rezultatu, bio je drugi sa 728 glasova. „Treći i četvrti kandidat su zajedno
Prijović novi predsednik, Borović potpredsednik Advokatske komore Beograda

N1 Info pre 44 minuta
Novi predsednik Advokatske komore Beograda je Vladimir Prijović

Nedeljnik pre 1 sat
Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda: Dobio je najviše glasova, u toku dana ostali rezultati

Blic pre 1 sat
Za predsednika Advokatske komore Beograda izabran advokat Vladimir Prijović

NIN pre 1 sat
Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda

Radio 021 pre 1 sat
Za predsednika Advokatske komore Beograda izabran advokat Vladimir Prijović

RTS pre 55 minuta
Vladimir Prijović novi predsednik Advokatske komore Beograda

Danas pre 1 sat
