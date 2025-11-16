Oglasila se i bolnica nakon nezgode: Cela porodica je zbrinuta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko podneva dogodila u mestu Međuvršje, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, jedna osoba je nastradala, a četvoro je povređeno.

Povređeni se nalaze u Opštoj bolnici Čačak, gde im se ukazuje lekarska pomoć. „U saobraćajnom udesu koji se dogodio kod manastira Vavedenje, na urgentno prijemno odeljenje primljene su četiri osobe – porodica. Majka starosti 43 godine i ćerka starosti 7 godina primljene su u jedinicu intenzivne nege sa konstatovanim teškim telesnim povredama ekstremiteta. Otac starosti 44 godine ssa serijskom fakturom rebara primljen je na odeljenje opšte hirurgije. I devojčica