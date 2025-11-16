Oglasila se i bolnica nakon nezgode: Cela porodica je zbrinuta

Ozon press pre 5 sati
Oglasila se i bolnica nakon nezgode: Cela porodica je zbrinuta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko podneva dogodila u mestu Međuvršje, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, jedna osoba je nastradala, a četvoro je povređeno.

Povređeni se nalaze u Opštoj bolnici Čačak, gde im se ukazuje lekarska pomoć. „U saobraćajnom udesu koji se dogodio kod manastira Vavedenje, na urgentno prijemno odeljenje primljene su četiri osobe – porodica. Majka starosti 43 godine i ćerka starosti 7 godina primljene su u jedinicu intenzivne nege sa konstatovanim teškim telesnim povredama ekstremiteta. Otac starosti 44 godine ssa serijskom fakturom rebara primljen je na odeljenje opšte hirurgije. I devojčica
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

U stravičnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri poginuo 19-godišnjak, majka, otac i sedmogodišnja ćerka teško povređeni…

U stravičnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri poginuo 19-godišnjak, majka, otac i sedmogodišnja ćerka teško povređeni

Morava info pre 1 sat
Udes u Ovčarsko-kablarskoj klisuri: Ima poginulih i povređenih

Udes u Ovčarsko-kablarskoj klisuri: Ima poginulih i povređenih

Pravda pre 3 sata
Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u…

Horor na putu: Fiat "panda" sa petoro tinejdžera sleteo sa puta, jedan dečak (18) teže povređen, vozilo zgužvano završilo u kanalu s vodom

Blic pre 3 sata
Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za…

Horor sudar na: Auto-putu Vozila bez dozvole, ubila sebe i očuha, teško povredila petogodišnje blizance: Doktori se bore za život dece

Blic pre 4 sati
Stradali sve mladi: Petoro mrtvih u stravičnom sudaru automobila, poginuli na licu mesta: Tragedija u Irskoj

Stradali sve mladi: Petoro mrtvih u stravičnom sudaru automobila, poginuli na licu mesta: Tragedija u Irskoj

Blic pre 4 sati
Poznato stanje povređenih u udesu kod Ovčarsko-kablarske klisure! Majka i ćerka teško povređene, prizori kod manastira jezivi…

Poznato stanje povređenih u udesu kod Ovčarsko-kablarske klisure! Majka i ćerka teško povređene, prizori kod manastira jezivi (foto)

Kurir pre 3 sata
Majka i ćerka (7) teško povređene, poginuo mladić (19): Oglasila se čačanska bolnica o stanju porodice povređene u sudaru kod…

Majka i ćerka (7) teško povređene, poginuo mladić (19): Oglasila se čačanska bolnica o stanju porodice povređene u sudaru kod Kablara

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Malta kao savršena destinacija za praznike na suncu

Malta kao savršena destinacija za praznike na suncu

Jugmedia pre 29 minuta
Dijana Hrka već 15. dan štrajkuje glađu, a Milomir Jaćimović sedmi dan

Dijana Hrka već 15. dan štrajkuje glađu, a Milomir Jaćimović sedmi dan

RTV pre 14 minuta
Nema šale sa vrednim Dragačevkama: Sve više žena sa sela su nosioci gazdinstva - koriste subvencije koje im pomažu da razviju…

Nema šale sa vrednim Dragačevkama: Sve više žena sa sela su nosioci gazdinstva - koriste subvencije koje im pomažu da razviju proizvodnju (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 24 minuta
Smeštena u srcu Srbije, sa izalskom na auto-put ova opština ima ogroman potencijal: Netaknuta priroda, riznica arheološkog i…

Smeštena u srcu Srbije, sa izalskom na auto-put ova opština ima ogroman potencijal: Netaknuta priroda, riznica arheološkog i istorijskog blaga - to je ono što Gornji Milanovac nudi turistima (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 24 minuta
Piroćance i večeras guši smog: PM2.5 na gornjoj granici opasnoj po zdravlje!

Piroćance i večeras guši smog: PM2.5 na gornjoj granici opasnoj po zdravlje!

Plus online pre 54 minuta