Sibiha pozvao partnere da pojačaju podršku Ukrajini

„Savremena trka u naoružanju danas nisu nuklearno oružje, već milioni jeftinih bespilotnih letelica”– izjavio ministar Andrij Sibiha

KIJEV – Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha pozvao je međunarodne partnere da pređu sa pristupa podrške Ukrajini "koliko bude potrebno" na pristup "što je jače moguće" i naveo dva faktora koja su ključna za kraj rata u toj zemlji. On je pozvao partnere da finansiraju proizvodnju dronova u Ukrajini, prenosi Ukrinform. "Savremena trka u naoružanju danas nisu nuklearno oružje, već milioni jeftinih bespilotnih letelica. Oni koji budu mogli brže da povećaju