Ne odustaje još: Opet infuzija - 15. dan štrajka glađu

Pravda pre 14 minuta  |  RTS
Dijana Hrka, majka poginulog Stefana Hrke u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice, 15. dan štrajkuje glađu.

Veterani koji brinu o Dijani Hrki kažu da je ona nepromenjenog, za sada stabilnog stanja, podsećajući da je juče pregledana u privatnoj klinici i da je primila infuziju. Njoj je obezbeđen lekarski nadzor, a danas će biti učinjeno isto. Građani su i danas u 11.52 akcijom 16 minuta tišine ispred Doma Narodne skupštine Srbije odali poštu žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i pružili podršku Dijani Hrki. Tokom trajanja tišine za saobraćaj je bila zatvorena
N1 Info pre 9 minuta
N1 Info pre 49 minuta
InfoKG pre 39 minuta
InfoKG pre 24 minuta
Novi magazin pre 53 minuta
RTS pre 19 minuta
N1 Info pre 1 sat
N1 Info pre 9 minuta
N1 Info pre 49 minuta
Prokuplje press pre 24 minuta
RTV pre 54 minuta
Pravda pre 14 minuta