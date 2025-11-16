Ne odustaje još: Opet infuzija - 15. dan štrajka glađu

Dijana Hrka, majka poginulog Stefana Hrke u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice, 15. dan štrajkuje glađu.

Veterani koji brinu o Dijani Hrki kažu da je ona nepromenjenog, za sada stabilnog stanja, podsećajući da je juče pregledana u privatnoj klinici i da je primila infuziju. Njoj je obezbeđen lekarski nadzor, a danas će biti učinjeno isto. Građani su i danas u 11.52 akcijom 16 minuta tišine ispred Doma Narodne skupštine Srbije odali poštu žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i pružili podršku Dijani Hrki. Tokom trajanja tišine za saobraćaj je bila zatvorena