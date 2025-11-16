Orban uveren: Uskoro mir u Ukrajini

Premijer Mađarske Viktor Orban smatra da će se sukob u Ukrajini uskoro završiti, a da je Rusiju nemoguće pobediti, prenosi TASS.

"Mislim da smo veoma blizu postizanja mira", rekao je Orban u razgovoru sa Matijasom Depfnerom, izvršnim direktorom nemačke medijske grupe "Aksel Springer". Premijer je napomenuo da okončanje ukrajinskog sukoba zahteva "ujedinjeni stav Zapada". Prema njegovim rečima, zapadne zemlje moraju biti vojno jake, ali svoju snagu treba da pokažu za pregovaračkim stolom. U međuvremenu, kako navodi, američki predsednik Donald Tramp "ulaže napore da postigne mir", dok lideri