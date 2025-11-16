Orban: Sukob u Ukrajini će se uskoro završiti

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Orban: Sukob u Ukrajini će se uskoro završiti

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da bi ukrajinski sukob mogao da se završi u doglednoj budućnosti i da misli "da smo veoma blizu mira".

Orban je u intervjuu za nemačku medijsku grupu Aksel Springier rekao da kolektivni Zapad mora da razvije jedinstven stav da bi se postigao mir, jer trenutno ne postoji konsenzus među zapadnim zemljama o ukrajinskom pitanju. Dok predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp promoviše mirovne inicijative, Evropa se zalaže za nastavak rata kako bi pokušala da stekne povoljniju pregovaračku poziciju, istakao je Viktor Orban. Na pitanje da li je predsednik Rusije
