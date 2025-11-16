Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića: Zbog posla se iz Sarajeva preselila u Mostar

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića: Zbog posla se iz Sarajeva preselila u Mostar

Otkriven je i identitet žene koja je ubijena ranije večeras na svirep način u Mostaru.

U pitanju je Aldina Jahić iz Kalesije, preneo je portal Avaz. U ovom trenutku nije poznat motiv ovog zločina, a osumnjičeni za ubistvo je Anis Kalajdžić, poznati fudbalski sudija i sin čuvenog fudbalera Veleža Avda Kalajdžića. Nesrećna Aldina se navodno prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Ona je bežala od Kalajdžića od autobuske stanice, a tokom bega je zvala policiju. Kasnije se sakrila u jedan ugostiteljski objekt, gde je Kalajdžić pronašao u
