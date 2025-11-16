Starmer će pokušati da uveri Trampa da BBC mora da "sredi svoju kuću": Preti tužba od milijardu dolara

Starmer će pokušati da uveri Trampa da BBC mora da "sredi svoju kuću": Preti tužba od milijardu dolara
Očekuje se da će britanski premijer Kir Starmer u predstojećem razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom reći da britanski javni servis BBC mora "da sredi svoju kuću" nakon što je američki predsednik najavio da će pokrenuti tužbu protiv britanskog emitera u vrednosti do 5 milijardi dolara (oko 4,3 milijarde evra), piše danas britanski Telegraf. Kako navodi list, Starmer će ovog vikenda iskoristiti razgovor sa Trampom kako bi rekao da veruje da BBC mora da
