Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Šeik Hasina, bivša premijerka Bangladeša, proglašena je krivom za zločine protiv čovečnosti i osuđena na smrt.

Osuđeni su i bivši ministar unutrašnjih poslova i šef policije.

Specijalni tribunal ih je proglasio krivim za dozvoljavanje upotrebe smrtonosne sile protiv demonstranata 2024., kao i za nesposobnost da spreče zločine nad njima.

Tokom višenedeljnih protesta, predvođenih studentima, poginulo je do 1.400 ljudi u sukobima sa snagama bezbednosti, procene su Ujedinjenih nacija (UN)

Hasini je suđeno u odsustvu, jer je u egzilu u Indiji, gde živi od kako je bila primorana da se povuče sa vlasti.

Optužbe da je lično naredila snagama bezbednosti da pucaju na demonstrante „kategorički“ je negirala.

„Ne poričem da je situacija izmakla kontroli i da je mnogo života nepotrebno izgubljeno.

„Ali nikada nisam izdala nikakvo naređenje da se puca na nenaoružane civile“, rekla je u pisanim odgovorima za BBC nekoliko dana uoči izricanja presude.

Suđenje u odsustvu, nazvala je „farsom“ koju je orkestrirao „sud kengura“ kontrolisan političkim protivnicima.

Hiljade ljudi danima je protestovalo širom Bangladeša u leto 2024, zahtevajući ostavku Šeike Hasani.

Njihov glavni zahtev je bio da se ukinu kvote za zapošljavanje u državnim službama, a studenti su pozvali stanovnike da ne plaćaju poreze i komunalne račune, kao i da počne generalni štrajk u zemlji.

Hasani je podnela ostavku i napustila državu i od tada živi u Indiji, a u Bangladešu je postignut dogovor o privremenoj vladi.

Muhamed Junus, dobitnik Nobelove nagrade za mir i dugogodišnji Hasinin politički protivnik, imenovan je za privremenog lidera zemlje i tokom prethodnih meseci je donekle stabilizovao ekonomiju.

Kvote su smanjene, ali su Bangladešu, jednom od najvećih svetskih proizvođača odeće, potrebna veća strana ulaganja kako bi popravio krhko finansijsko stanje.

To nije moguće dok vlada politička nestabilnost.

Uoči izricanja presude, 17. novembra, stotine ljudi je marširalo od koledža u Daki prema bivšoj rezidenciji šeika Mudžibura Rahmana, oca bivše premijerke Hasani.

Rezidencija, trenutno napuštena, bila je meta napada i paljena je nekoliko puta od kako je Hasani dala ostavku.

Demonstranti su uzvikivali „Uništite jazbine fašizma“ i kamionima prevozili dva buldožera, a naoružani policajci su pokušali da ih zaustave.

Izricanju presude prisustvovao je jedino bivši šef policije Čoudhuri Abdulah al-Mamun, jer je pored Hasini i optuženi Asaduzaman Kan Kamal, bivši ministar unutrašnjih poslova, takođe u bekstvu.

Čoudhuri Abdulah al-Mamun se u julu izjasnio krivim za učešće u ustanku iz 2024. i svedočio je kao svedok države.

Sud je pročitao sve optužbe, među kojima su, između ostalog, ubistvo, pokušaj ubistva, mučenje i naređivanje upotrebe smrtonosnog oružja protiv demonstranata.

Tužioci su zahtevali da se Hasina pogubi ako je proglase krivom, dok je njen advokat kojeg je odredila država tvrdio da je policija bila primorana da otvori vatru kao odgovor na nasilne akcije demonstranata.

Ova presuda bi mogla da izvrši pritisak na Indiju da izruči Hasini, ali verovatnoće da dođe do toga su male.

