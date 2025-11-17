Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Suđeno joj je u odsustvu, jer je u egzilu u Indiji, gde živi od kako je bila primorana da se povuče sa vlasti u leto 2024. Političarka je negirala sve optužbe.

Monirul Alam/EPA/Shutterstock Šeik Hasina, bivša premijerka Bangladeša, proglašena je krivom za zločine protiv čovečnosti i osuđena na smrt. Osuđeni su i bivši ministar unutrašnjih poslova i šef policije. Specijalni tribunal ih je proglasio krivim za dozvoljavanje upotrebe smrtonosne sile protiv demonstranata 2024., kao i za nesposobnost da spreče zločine nad njima. Tokom višenedeljnih protesta, predvođenih studentima, poginulo je do 1.400 ljudi u sukobima sa