Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Radio 021 pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Suđeno joj je u odsustvu, jer je u egzilu u Indiji, gde živi od kako je bila primorana da se povuče sa vlasti u leto 2024. Političarka je negirala sve optužbe.

Monirul Alam/EPA/Shutterstock Šeik Hasina, bivša premijerka Bangladeša, proglašena je krivom za zločine protiv čovečnosti i osuđena na smrt. Osuđeni su i bivši ministar unutrašnjih poslova i šef policije. Specijalni tribunal ih je proglasio krivim za dozvoljavanje upotrebe smrtonosne sile protiv demonstranata 2024., kao i za nesposobnost da spreče zločine nad njima. Tokom višenedeljnih protesta, predvođenih studentima, poginulo je do 1.400 ljudi u sukobima sa
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt zbog brutalnog obračuna sa demonstrantima

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt zbog brutalnog obračuna sa demonstrantima

Nova pre 4 sati
Bivša premijerka u odsustvu osuđena na smrt

Bivša premijerka u odsustvu osuđena na smrt

Vreme pre 4 sati
Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

BBC News pre 7 sati
Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

NIN pre 7 sati
Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Danas pre 7 sati
Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Južne vesti pre 7 sati
Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministar unutrašnjih poslovaIndijaŠeik

Svet, najnovije vesti »

Šta smera Tramp iznenadnim zahtevom da se objave fajlovi Epstina?

Šta smera Tramp iznenadnim zahtevom da se objave fajlovi Epstina?

Danas pre 1 sat
Zemljotres pogodio Bugarsku

Zemljotres pogodio Bugarsku

Danas pre 1 sat
Hiljade Grka obeležile godišnjicu nasilnog gušenja pobune protiv vojne diktature

Hiljade Grka obeležile godišnjicu nasilnog gušenja pobune protiv vojne diktature

RTV pre 25 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zaharova: Evropski komesar "urekao" Ukrajinu; Zelenski: Naručili smo 100 "rafala" od Francuske

UKRAJINSKA KRIZA: Zaharova: Evropski komesar "urekao" Ukrajinu; Zelenski: Naručili smo 100 "rafala" od Francuske

RTV pre 45 minuta
Tramp još nije doneo odluku o kopnenom napadu na Venecuelu

Tramp još nije doneo odluku o kopnenom napadu na Venecuelu

RTV pre 40 minuta