Bivša premijerka Bangladeša osuđena na smrt

Južne vesti pre 4 sati
Monirul Alam/EPA/Shutterstock Šeik Hasina, bivša premijerka Bangladeša, proglašena je krivom za zločine protiv čovečnosti i osuđena na smrt.

Osuđeni su i bivši ministar unutrašnjih poslova i šef policije. Specijalni tribunal ih je proglasio krivim za dozvoljavanje upotrebe smrtonosne sile protiv demonstranata 2024., kao i za nesposobnost da spreče zločine nad njima. Tokom višenedeljnih protesta, predvođenih studentima, poginulo je do 1.400 ljudi u sukobima sa snagama bezbednosti, procene su Ujedinjenih nacija (UN) Hasini je suđeno u odsustvu, jer je u egzilu u Indiji, gde živi od kako je bila primorana
Nova pre 1 sat
Vreme pre 1 sat
BBC News pre 4 sati
Radio 021 pre 4 sati
NIN pre 4 sati
Danas pre 4 sati
NIN pre 4 sati
Danas pre 12 minuta
Danas pre 22 minuta
N1 Info pre 21 minuta
Blic pre 17 minuta
Vesti online pre 32 minuta