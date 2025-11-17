Sedam dana za rešavanje sudbine: Nis-a! Šta će se dešavati ove nedelje i koji su mogući koraci u "krizi prvog stepena"

Posle vanredne sednice Vlade Srbije, situacija oko Naftne industrije Srbije (NIS) ulazi u, čini se, najkritičniju fazu do sada. Glavne poruke iz Palate Srbija su da do naredne nedelje mora da se donese odluka, odnosno rešenje za NIS. Prvi koraci su pregovori sa azijskim i evropskim partnerima oko vlasništva. Ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a.

Rok od sedam dana za NIS važan je ne samo zbog goriva i rezervi koje se crpe, već i zbog banaka. Naime, Srbija je dobila rok od sedam dana za prelazno vreme oko finansijskih institucija i plaćanja. Ukoliko se rešenje nađe, OFAC se obaveštava zajedničkim pismom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović poručila je da je spremna da podnese ostavku jer "bez rafinerije u Pančevu nema života", podsećajući da je rok za završetak transakcije oko