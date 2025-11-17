Kijevu 100 aviona Rafale: Šta su potpisali Zelenski i Makron u Parizu?

Danas pre 23 minuta  |  S. D.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i francuski predsednik Emanuel Makron potpisali su sporazum o isporuci vojnih aviona, sistema protivvazdušne odbrane i bespilotnih letelica Kijevu.

Potpisivanje deklaracije o nameri jačanja odbrambene sposobnosti Ukrajine potpisale su strane u vazdušnoj bazi Vilakoublai, koja se nalazi u blizini Pariza, prenosi Le Monde. Zelenski je sporazum nazvao „istorijskim“ za ukrajinsko vazduhoplovstvo. Jelisejska palata je, pak, napomenula da je njen glavni cilj da najbolje od francuskog u oblasti oružja stavi „u službu odbrane Ukrajine“. Detalji ugovora još nisu objavljeni. Međutim, prema Rojtersu, kao deo sporazuma,
