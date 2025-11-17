Makron sa Zelenskim: Nadam se da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027.

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Makron sa Zelenskim: Nadam se da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027.

Francuski predsednik Emanuel Makron izrazio je danas nadu da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027, uz ocenu da su poslednjih nekoliko meseci obeležile odluke koje su bile prekretnice u ratu. "Što se mene tiče, ostajem podjednako odlučan da postignem ovaj mir.

Mislim da moramo da nastavimo da povećavamo pritisak, kao što to činimo kroz sankcije i borbu protiv fantomske flote Rusije", rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, prenosi BFM televizija. Najavio je neposredno i desetogodišnje jačanje bilateralne saradnje između Francuske i Ukrajine, nakon što je objavljeno da će Ukrajina kupiti do 100 aviona Rafal od Francuske. "Pravimo novi korak. Obnova ukrajinske vojske
Ključne reči

UkrajinaRusijaEmanuel MakronFrancuska

