Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Predsednik Francuske Emanuel Makron nije isključio mogućnost da bi borbena dejstva u Ukrajini mogla biti okončana do 2027. godine. On je to izjavio novinarima na konferenciji za štampu posle potpisivanja sporazuma o vojnim nabavkama sa Vladimirom Zelenskim.

Kako navodi list Ouest-France, Makron je izbegao da odgovori na pitanje da li će Pariz nastaviti da podržava Kijev nakon što 2027. godine prestane da bude šef države i napusti Jelisejsku palatu. Zelenski obećao Makronu kupovinu 100 lovaca za Oružane snage Ukrajine. Makron je dodao da su saveznici već „promenili pravila igre kada je reč o pritisku“. Naveo je mere preduzete protiv Lukoila, Rosnjefta i više brodova. Krajem oktobra Ministarstvo finansija SAD uvelo