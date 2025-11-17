Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Sputnik pre 1 sat
Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Predsednik Francuske Emanuel Makron nije isključio mogućnost da bi borbena dejstva u Ukrajini mogla biti okončana do 2027. godine. On je to izjavio novinarima na konferenciji za štampu posle potpisivanja sporazuma o vojnim nabavkama sa Vladimirom Zelenskim.

Kako navodi list Ouest-France, Makron je izbegao da odgovori na pitanje da li će Pariz nastaviti da podržava Kijev nakon što 2027. godine prestane da bude šef države i napusti Jelisejsku palatu. Zelenski obećao Makronu kupovinu 100 lovaca za Oružane snage Ukrajine. Makron je dodao da su saveznici već „promenili pravila igre kada je reč o pritisku“. Naveo je mere preduzete protiv Lukoila, Rosnjefta i više brodova. Krajem oktobra Ministarstvo finansija SAD uvelo
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Vesti online pre 32 minuta
Ukrajina namerava da kupi 100 francuskih aviona rafal

Ukrajina namerava da kupi 100 francuskih aviona rafal

N1 Info pre 47 minuta
Ukrajina potpisala dogovor o borbenim avionima s Francuskom dok Kremlj želi novi samit sa SAD

Ukrajina potpisala dogovor o borbenim avionima s Francuskom dok Kremlj želi novi samit sa SAD

Slobodna Evropa pre 47 minuta
Eksplozila na pruzi na relaciji Varšava-Lublin: "To je akt sabotaže"

Eksplozila na pruzi na relaciji Varšava-Lublin: "To je akt sabotaže"

NIN pre 1 sat
Zelenski: Naručili smo 100 "rafala" od Francuske; Zaharova: Evropski komesar "urekao" Ukrajinu

Zelenski: Naručili smo 100 "rafala" od Francuske; Zaharova: Evropski komesar "urekao" Ukrajinu

RTS pre 1 sat
Makron sa Zelenskim: Nadam se da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027.

Makron sa Zelenskim: Nadam se da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027.

Euronews pre 1 sat
EU nudi Belgiji garancije da pristane na zaplenu ruske imovine

EU nudi Belgiji garancije da pristane na zaplenu ruske imovine

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevParizEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

MSP: Ruski ambasador pozvan na razgovor zbog „mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore“

MSP: Ruski ambasador pozvan na razgovor zbog „mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore“

Danas pre 13 minuta
U Kini otkazano gotovo pola miliona avionskih karata za put u Japan, izgubljeni prihodi se mogu meriti u stotinama miliona evra

U Kini otkazano gotovo pola miliona avionskih karata za put u Japan, izgubljeni prihodi se mogu meriti u stotinama miliona evra

Danas pre 23 minuta
Pavel zapretio Babišu da ga neće imenovati za češkog premijera zbog sukoba interesa

Pavel zapretio Babišu da ga neće imenovati za češkog premijera zbog sukoba interesa

N1 Info pre 22 minuta
"Mercedes se bukvalno prepolovio": Tinejdžer umro pred očima oca lekara, vozač pozitivan na drogu: Stravična nesreća u Milanu…

"Mercedes se bukvalno prepolovio": Tinejdžer umro pred očima oca lekara, vozač pozitivan na drogu: Stravična nesreća u Milanu

Blic pre 17 minuta
Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Makron očekuje da se rat u Ukrajini završi do 2027. godine

Vesti online pre 32 minuta