„Spremna na ostavku“: Ko je Dubravka Đedović Handanović, ministarka energetike koja je spremna da to više ne bude?

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović rekla je na vanrednoj sednici Vlade Srbije da je spremna da podnese ostavku jer je, kako je navela, nemoguće sektor energetike voditi dok NIS ima sankcije, te poručila da bez Rafinerije koja radi Srbiji nema života. „Spremna sam da podnesem ostavku jer ne vidim način na koji možemo da prevaziđemo situaciju, jer bez rafinerije u Pančevu nema nam života, dotoka sirove nafte neće biti, rekla je ministarka u