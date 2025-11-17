Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Danas pre 4 sati  |  N. V.
Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Najnoviji napadi na studenate u blokadi krenuli su tokom vikenda.

Njihovi profili na društvenim mrežama su ugašeni ili su pod pretnjom gašenja, zbog porasta lažnih pratioca, odnosno, botovskih naloga. Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN) saopštili su danas da je njihov nalog na društvenoj mreži Instagram ugašen. U međuvremenu, povratili su svoj profil i naveli da je bio hakovan. „GUESS WHO’S BAAACK! Dragi naši, jutros oko 3 časa je organizovana kampanja masovnog prijavljivanja našeg profila i profil je
