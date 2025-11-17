Studenti povratili Instagram i TikTok naloge uprkos sajber napadima: „Sramite se svi koji hoćete da nas ućutkate“

Studenti novosadskog FTN-a saopštili su da su uspeli da povrate svoj Instagram profil nakon noćašnjeg hakovanja, kao i da su vraćeni ugašeni TikTok nalozi studentskih grupa. „GUESS WHO’S BAAACK! … Uspešno smo ga vratili! Ovim putem pozdravljamo vladajuću partiju i službu uz pesmu: ne može nam niko ništa!“, naveli su na Instagramu.

Pozvali su kolege da večeras na plenumu proslave povratak naloga: „A večeras se vidimo na plenumu! Lepo se obucite kolege da proslavimo pobedu.“ A post shared by Studenti FTN-a (@ftn_se_budi) Slično su saopštili i studenti Poljoprivrednog fakulteta, koji su potvrdili da su vraćeni svi banovani TikTok profili. СВИ НАЛОЗИ КОЈИ СУ БАНОВАНИ НА МРЕЖИ TikTok СУ ВРАЋЕНИ! Честитке @studentblokade @sviublokade_fdu @BlokadaFon и нама самима, срамите се сви који хоћете да нас