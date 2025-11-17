Studenti povratili Instagram i TikTok naloge uprkos sajber napadima: „Sramite se svi koji hoćete da nas ućutkate“

Nova pre 8 minuta  |  Autor: Nova.rs
Studenti povratili Instagram i TikTok naloge uprkos sajber napadima: „Sramite se svi koji hoćete da nas ućutkate“

Studenti novosadskog FTN-a saopštili su da su uspeli da povrate svoj Instagram profil nakon noćašnjeg hakovanja, kao i da su vraćeni ugašeni TikTok nalozi studentskih grupa. „GUESS WHO’S BAAACK! … Uspešno smo ga vratili! Ovim putem pozdravljamo vladajuću partiju i službu uz pesmu: ne može nam niko ništa!“, naveli su na Instagramu.

Pozvali su kolege da večeras na plenumu proslave povratak naloga: „A večeras se vidimo na plenumu! Lepo se obucite kolege da proslavimo pobedu.“ A post shared by Studenti FTN-a (@ftn_se_budi) Slično su saopštili i studenti Poljoprivrednog fakulteta, koji su potvrdili da su vraćeni svi banovani TikTok profili. СВИ НАЛОЗИ КОЈИ СУ БАНОВАНИ НА МРЕЖИ TikTok СУ ВРАЋЕНИ! Честитке @studentblokade @sviublokade_fdu @BlokadaFon и нама самима, срамите се сви који хоћете да нас
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Studenti uspeli da povrate Instagram i TikTok profile

Studenti uspeli da povrate Instagram i TikTok profile

N1 Info pre 14 minuta
Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Glas Zaječara pre 1 sat
Studentima hakovan Instagram, lažni profili se šire – IT Blokada traži pomoć

Studentima hakovan Instagram, lažni profili se šire – IT Blokada traži pomoć

Luftika pre 1 sat
Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

Novi magazin pre 1 sat
Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Studenti pod napadom kakav nije zabeležen od početka protesta, ali građani imaju način da im pomognu

Danas pre 1 sat
Studenti FTN-a povratili svoj Instagram nalog, koji je prethodno hakovan i obrisan

Studenti FTN-a povratili svoj Instagram nalog, koji je prethodno hakovan i obrisan

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti objavili upustvo kako da im pomognete u borbi protiv botovskih napada

Studenti objavili upustvo kako da im pomognete u borbi protiv botovskih napada

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TikTok

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, policija pokušava da odveze Jaćimovićev autobus

(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, policija pokušava da odveze Jaćimovićev autobus

N1 Info pre 13 minuta
Studenti uspeli da povrate Instagram i TikTok profile

Studenti uspeli da povrate Instagram i TikTok profile

N1 Info pre 14 minuta
Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 14 minuta
Dijana Hrka obustavila štrajk glađu, ostaje ispred Skupštine Srbije

Dijana Hrka obustavila štrajk glađu, ostaje ispred Skupštine Srbije

Beta pre 9 minuta
Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

BBC News pre 14 minuta