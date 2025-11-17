Studenti FTN-a uspeli da povrate svoj Instagram profil

Novi magazin pre 3 sata  |  N1
Studenti novosadskog Fakulteta tehničkih nauka u blokadi, objavili su na svom Instagram nalogu da su uspeli da povrate svoj profil, nakon što je noćas hakovan.

Svi nalozi koji su banovani na mreži Tik-Tok su vraćeni, objavili su studenti Poljoprivrednog fakulteta. Čestitke @studentblokade @sviublokade_fdu @BlokadaFon и нама самима, срамите се сви који хоћете да нас ућуткате! СВИ НАЛОЗИ КОЈИ СУ БАНОВАНИ НА МРЕЖИ TikTok СУ ВРАЋЕНИ! Честитке @studentblokade @sviublokade_fdu @BlokadaFon и нама самима, срамите се сви који хоћете да нас ућуткате!
