Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo izglasao je danas da kandidat za poverenika za zaštitu ravnopravnosti bude pravnik Milan Antonijević i taj predlog će uputiti Skupštini Srbije na razmatranje.

Za ovu odluku glasalo je 11 članova odbora. Antonijevića je za kandidata predložila poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Pored njega, kandidati su bili i Milena Vasić koju je predložila grupa Zeleno-levi front i Milan Čukić na predlog poslaničke grupe PUPS - Solidarnost i pravda.