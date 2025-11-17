Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo izglasao je danas da kandidat za poverenika za zaštitu ravnopravnosti bude pravnik Milan Antonijević i taj predlog će uputiti Skupštini Srbije na razmatranje.

Za ovu odluku glasalo je 11 članova odbora. Antonijevića je za kandidata predložila poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Pored njega, kandidati su bili i Milena Vasić koju je predložila grupa Zeleno-levi front i Milan Čukić na predlog poslaničke grupe PUPS - Solidarnost i pravda. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Poverenika bira
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 6 minuta
Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Blic pre 21 minuta
Petrović (SRCE): Antonijević nema nikakve moralne kvalitete, o tome su ranije govorili iz SNS dok im je poručivao da su…

Petrović (SRCE): Antonijević nema nikakve moralne kvalitete, o tome su ranije govorili iz SNS dok im je poručivao da su „polusvet“

Glas Šumadije pre 31 minuta
Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

RTV pre 31 minuta
Odbor predložio Skupštini Srbije Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor predložio Skupštini Srbije Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Nedeljnik pre 6 minuta
Milan Antonijević izglasan za kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milan Antonijević izglasan za kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Nova pre 31 minuta
Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

NIN pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijePUPSMilena Vasićmilan antonijević

Društvo, najnovije vesti »

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 6 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 6 minuta
(BLOG) Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im se oduzme vozilo

(BLOG) Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im se oduzme vozilo

N1 Info pre 6 minuta
Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Blic pre 21 minuta
Niški studenti: Intenzivni sajber napadi gase naše naloge, ali naš glas ne mogu

Niški studenti: Intenzivni sajber napadi gase naše naloge, ali naš glas ne mogu

Danas pre 41 minuta