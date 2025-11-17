Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

BEOGRAD - Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo izglasao je danas da kandidat za poverenika za zaštitu ravnopravnosti bude pravnik Milan Antonijević i taj predlog će uputiti Skupštini Srbije na razmatranje.

Za ovu odluku glasalo je 11 članova odbora, od ukupno 13 članova koji su prisustvovali sednici. Odbor je odlučio da Predlog odluke uputi Narodnoj skupštini po hitnom postupku, kako bi bio razmotren na sledećoj sednici redovnog zasedanja sa obrazloženjem da je potrebno da se što pre obezbede uslovi za nesmetan rad ovog organa u punom sastavu. Antonijevića je za kandidata predložila poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".
