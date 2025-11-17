Odbor predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Odbor predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložio je danas parlamentu da pravnik Milan Antonijević bude izabran za novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Kandidaturu bivšeg direktora Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM, koga je za dužnost poverenika predložila poslanička grupa Srpske napredne stranke (SNS), podržalo je 11 od 13 prisutnih članova Odbora. Milena Vasić, koju je kandidovao Zeleno-levi front (ZLF) dobila je jedan glas kao i kandidat Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS), Milan Čukić. Članovi odbora su većinom glasova odlučili da predlog
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

RTS pre 14 minuta
Odbor za ustavna pitanja predložio Milana Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor za ustavna pitanja predložio Milana Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Mašina pre 59 minuta
Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

RTV pre 39 minuta
Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Telegraf pre 39 minuta
Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 1 sat
Petrović (SRCE): Antonijević nema nikakve moralne kvalitete, o tome su ranije govorili iz SNS dok im je poručivao da su…

Petrović (SRCE): Antonijević nema nikakve moralne kvalitete, o tome su ranije govorili iz SNS dok im je poručivao da su „polusvet“

Glas Šumadije pre 2 sata
Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine Srbije predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijePUPSSrpska napredna strankaSNSKandidaturaMilena Vasić

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, policija pokušava da odveze Jaćimovićev autobus

(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, policija pokušava da odveze Jaćimovićev autobus

N1 Info pre 13 minuta
Studenti uspeli da povrate Instagram i TikTok profile

Studenti uspeli da povrate Instagram i TikTok profile

N1 Info pre 14 minuta
Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 14 minuta
Dijana Hrka obustavila štrajk glađu, ostaje ispred Skupštine Srbije

Dijana Hrka obustavila štrajk glađu, ostaje ispred Skupštine Srbije

Beta pre 9 minuta
Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

BBC News pre 14 minuta