Odbor predložio Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložio je danas parlamentu da pravnik Milan Antonijević bude izabran za novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Kandidaturu bivšeg direktora Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM, koga je za dužnost poverenika predložila poslanička grupa Srpske napredne stranke (SNS), podržalo je 11 od 13 prisutnih članova Odbora. Milena Vasić, koju je kandidovao Zeleno-levi front (ZLF) dobila je jedan glas kao i kandidat Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS), Milan Čukić. Članovi odbora su većinom glasova odlučili da predlog