Orlovi ponovo na okupu: Selektor Alimpijević odredio 24 kadidata za novembarski FIBA prozor!

Hot sport pre 1 sat
Orlovi ponovo na okupu: Selektor Alimpijević odredio 24 kadidata za novembarski FIBA prozor!

Dobro poznata imena na spisku! Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Alimpijević saopštio spisak kandidata za novembarske utakmice

Alimpijević saopštio spisak kandidata za novembarske utakmice

RTS pre 45 minuta
Igrač Partizana na spisku selektora Nemačke za duele sa Izraelom i Kiprom

Igrač Partizana na spisku selektora Nemačke za duele sa Izraelom i Kiprom

Sportski žurnal pre 5 minuta
Bonga na spisku selektora Nemačke za duele sa Izraelom i Kiprom

Bonga na spisku selektora Nemačke za duele sa Izraelom i Kiprom

RTS pre 20 minuta
Koga je to pozvao Alimpijević? Micić je lider, sveža krv i pet igrača Zvezde i Partizana

Koga je to pozvao Alimpijević? Micić je lider, sveža krv i pet igrača Zvezde i Partizana

Nova pre 45 minuta
Alimpijević saopštio spisak od 24 kandidata za novembarske utakmice

Alimpijević saopštio spisak od 24 kandidata za novembarske utakmice

RTV pre 59 minuta
Objavljen prvi Alimpijevićev spisak - Po trojica iz Zvezde, Mege i Spartaka, po dvojica iz Partizana i FMP-a, a iz Evrolige...

Objavljen prvi Alimpijevićev spisak - Po trojica iz Zvezde, Mege i Spartaka, po dvojica iz Partizana i FMP-a, a iz Evrolige...

Sportske.net pre 1 sat
Prvi spisak Srbije za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo: Alimpijević izabrao 24 košarkaša

Prvi spisak Srbije za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo: Alimpijević izabrao 24 košarkaša

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaSvetsko prvenstvoDubaiVenecijaBajernFIBAAleksa RadanovDušan AlimpijevićVasilije MicićDejan DavidovacOgnjen DobrićAlen Smailagić

Sport, najnovije vesti »

Zvezda ispustila produžetke u foto finišu: Cedevita slavila u Ljubljani

Zvezda ispustila produžetke u foto finišu: Cedevita slavila u Ljubljani

Danas pre 20 minuta
Dušan Alimpijević objavio spisak igrača za mečeve u novembru

Dušan Alimpijević objavio spisak igrača za mečeve u novembru

Danas pre 1 sat
Alimpijević saopštio spisak kandidata za novembarske utakmice

Alimpijević saopštio spisak kandidata za novembarske utakmice

RTS pre 45 minuta
Zvezdi AdmiralBet ABA liga teža od Evrolige, Kodijeva trojka postala dvojka za poraz u Ljubljani!

Zvezdi AdmiralBet ABA liga teža od Evrolige, Kodijeva trojka postala dvojka za poraz u Ljubljani!

Sportske.net pre 20 minuta
Kragujevački kik bokseri osvojili devet medalja i pehar za najbolju juniorku prvenstva!

Kragujevački kik bokseri osvojili devet medalja i pehar za najbolju juniorku prvenstva!

Ritam grada Kg pre 45 minuta