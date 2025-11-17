Studenti odaju počast žrtvi pada nadstrešnice: Godinu dana bez Anje

Luftika pre 3 sata
Studenti odaju počast žrtvi pada nadstrešnice: Godinu dana bez Anje

Novosadski studenti su saopštili da će u ponedeljak, 17. novembra, odati počast studentkinji Filološkog fakulteta u Beogradu Anji Radonjić, jednoj od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Studenti su pozvali građane da im se pridruže kod Banovine, u 11.52 časa. View this post on Instagram Oni su građane pozvali i da doniraju sredstva Fondaciji Anja Radonjić, koju vodi njena porodica. Anja Radonjić je preminula pre godinu dana, 17. novembra, od posledica teških povreda zadobijenih u padu nadstrešnice. Izvor: 021.rs Humanitarni bazar za Teodoru Martinko u Muzičkoj školi Podeli
