Studenti odaju počast žrtvi pada nadstrešnice: Godinu dana bez Anje

Novosadski studenti su saopštili da će u ponedeljak, 17. novembra, odati počast studentkinji Filološkog fakulteta u Beogradu Anji Radonjić, jednoj od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Studenti su pozvali građane da im se pridruže kod Banovine, u 11.52 časa. Oni su građane pozvali i da doniraju sredstva Fondaciji Anja Radonjić, koju vodi njena porodica. Anja Radonjić je preminula pre godinu dana, 17. novembra, od posledica teških povreda zadobijenih u padu nadstrešnice.