FOTO i VIDEO: Novosađani obeležili godišnjicu smrti Anje Radonjić, 15. žrtve pada nadstrešnice

Moj Novi Sad pre 2 sata
FOTO i VIDEO: Novosađani obeležili godišnjicu smrti Anje Radonjić, 15. žrtve pada nadstrešnice

Na današnji dan pre godinu dana preminula je 15 žrtva pada nadstrešnice novosadske železničke stanice, studentkinja i sportistikinja Anja Radonjić.

Tim povodom, Novosađani su se okupili ispred Banovine i blokirali raskrsnicu, a na poziv studenata novosadskog Medicinskog fakulteta, studenti su se okupili ispred ove ustanove, a zaposleni u Kliničkom centru Vojvodine – ispred zgrade Poliklinike. Studenti su i blokirali deo Hajduk Veljkove ulice. Ispred Poliklinike nije bio blokade saobraćaja. Podsećamo, Anja Radonjić je preminula upravo u zrgadi KCV-a. Tišina je, uobičajeno, trajala 16 minuta, a okupljanja su
